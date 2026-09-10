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Восемь актрис отечественного кино, которые ответили отказом на пылкие ухаживания знаменитых коллег

Восемь актрис отечественного кино, которые ответили отказом на пылкие ухаживания знаменитых коллег

Служебные романы в актерской среде давно стали делом привычным, но далеко не каждая экранная история любви перерастает во что-то большее в реальной жизни.

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