Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Россия не будет останавливать боевые действия на время переговоров

Россия не будет останавливать боевые действия на время переговоров

Россия не будет останавливать боевые действия на время переговоров по Украине Война закончилась бы еще год назад, если бы американцы соблюдали договоренности, достигнутые в Анкоридже (с) глава МИД РФ Сергей ЛавровУрок минских соглашений усвоен.

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