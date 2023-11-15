Ученые расширяют спектр. Анонсирована новая технология для IoT

Российские ученые разработали передовую технологию NOMA для расширенных приложений 5G и IoTРоссийские ученые совершили значительный прорыв в области коммуникационных технологий, разработав уникальный вариант неортогонального множественного доступа (NOMA).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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