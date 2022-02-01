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Британские медики назвали высокую температуру и непрерывный кашель основными симптомами нового «стелс-омикрона»

Британские медики назвали высокую температуру и непрерывный кашель основными симптомами нового «стелс-омикрона»

Высокая температура, продолжительный кашель и потеря обоняния - основные симптомы подтипа BA.2 омикрон-штамма коронавируса, известного как "стелс-омикрон" ("скрытый омикрон").

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