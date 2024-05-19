Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Святослав Сюткин
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Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки на Севастополь

Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки на Севастополь

Российские военные отразили ракетную атаку на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

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