В Омской области снова встретили медведя - он вышел прямо на дорогу. В этот раз, по данным Вестей Омск, косолапого заметили в отдаленной деревне Тарского районе.
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