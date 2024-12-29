В Рязани полицейский Дед Мороз посетил воспитанников и преподавателей подшефной школы-интерната

В Московском районе города Рязани в преддверии нового, 2025 года, заместитель начальника ОМВД России по Московскому району города Рязани - начальник подразделения по работе с личным составом подполковник внутренней службы Виктор Щукин и член Общественного совета при ОМВД, председатель общественной организации ветеранов органов внутренних дел Московского района города Рязани подполковник милиции в отставке Николай Ханин поздравили воспитанников подшефной школы-интерната имени Героя Советского Союза, Национального Героя Италии Ф.