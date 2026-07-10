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"Он — великий манипулятор". Подруга покойной Жанны Фриске рассказала, как Дмитрий Шепелев изолировал её от всех во время лечения

"Он — великий манипулятор". Подруга покойной Жанны Фриске рассказала, как Дмитрий Шепелев изолировал её от всех во время лечения

Подруга покойной Жанны Фриске Екатерина Штерн рассказала, как избранник певицы Дмитрий Шепелев ограничивал её в общении во время лечения от рака головного мозга и не давал предложить альтернативные формы лечения.

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