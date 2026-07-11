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Богдан Белкин: «Шипачев – большой лидер и пример для молодых. Он лично подсказывал разные моменты ребятам, которые приезжали в «Динамо» Минск из МХЛ»

Нападающий минского «Динамо» Богдан Белкин поделился мнением о форварде  Вадиме Шипачеве . – Вернемся к началу регулярки-2025/2026 – как вы вообще оказались в КХЛ? – Я приехал на сборы с «Шинником», где был весь тренерский штаб минского «Динамо», который наблюдал за нашими игровыми тренировками.

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