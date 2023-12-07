Байден попросил Нетаньяху давить палестинцев «помягче»

Три бронетанковые дивизии на юге Сектора — это перебор Евгений Берсенев Фото: AP/TASS Материал комментируют: Борис Долгов О своем беспокойстве в связи с приготовлениями ЦАХАЛ к возобновлению боевых действий в Секторе Газа заявил президент США Байден в разговоре с израильским премьер-министром Нетаньяху.
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