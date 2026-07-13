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Карбери о Дженнере: «Идеально подходит «Вашингтону». Он универсален – может играть как в четвертом звене, так и с Дюбуа и Уилсоном»

Главный тренер « Вашингтона » Спенсер Карбери прокомментировал подписание клубом контракта с Буном Дженнером .

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