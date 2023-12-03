Генсек НАТО призвал готовиться к «плохим новостям» с Украины

Йенс Столтенберг при этом подчеркнул, что союзники должны поддерживать Киев и в хорошие, и в плохие временаНужно готовиться к «плохим новостям» с Украины, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу Das Erste.