Скорость мобильного интернета "МегаФон" в Юго-западном жилом районе Ульяновска увеличена до 20 Мбит/с

Благодаря усилиям "МегаФона" в Ульяновске значительно повысилась скорость мобильного интернета. Компания провела масштабную работу по расширению своей инфраструктуры в Юго-Западном микрорайоне, что позволило увеличить среднюю скорость передачи данных до 20 Мбит/с и максимальную - до 130 Мбит/с.