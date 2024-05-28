Скорость мобильного интернета "МегаФон" в Юго-западном жилом районе Ульяновска увеличена до 20 Мбит/с

Благодаря усилиям "МегаФона" в Ульяновске значительно повысилась скорость мобильного интернета. Компания провела масштабную работу по расширению своей инфраструктуры в Юго-Западном микрорайоне, что позволило увеличить среднюю скорость передачи данных до 20 Мбит/с и максимальную - до 130 Мбит/с.
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