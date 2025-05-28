"Гонки созданы для эмоций". Организаторы кубка по дрифту на Алтае рассказали о турнире

Иван Никулин, Артем Рейзбих и пилот из Санкт-Петербурга Семен Гребнев объяснили, почему нельзя пропустить это мероприятие Кубок Алтайского края по дрифту стартует 1 июня в Барнауле на гоночном треке спортивно-технического клуба "Ракета".