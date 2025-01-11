«Не буду служить! Я заработать ехал!» – мигранты стали порой рвать паспорт, если вручают повестку

Олег Самойлов

Сопливенький! Не пробовал свою проблядь, что из пиздищи рваной тебя выкинула, уболтать назад тебя засунуть и переделать? Рекомендую! Может быть со второго раза у этой прошмандовки что-нибудь нормальное получится!