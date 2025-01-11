Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Не буду служить! Я заработать ехал!» – мигранты стали порой рвать паспорт, если вручают повестку

«Не буду служить! Я заработать ехал!» – мигранты стали порой рвать паспорт, если вручают повестку

  У мигрантов, которым вручают повестки в военкомат, появилось интересное «развлечение» – они рвут паспорта Российской Федерации, которые так долго и с такими ухищрениями получали.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Сопливенький! Не пробовал свою проблядь, что из пиздищи рваной тебя выкинула, уболтать назад тебя засунуть и переделать? Рекомендую! Может быть со второго раза у этой прошмандовки что-нибудь нормальное получится!
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2 час.
Евгений Бут
Тебя сучонок опять отматерить? Это тебя пидора надо опять туда засунуть! Гондон!
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1 час.
ЕБ
Евгений Бут
Помойлов уймись , пидарок гнойный! На велике лучше катайся и готовься к 73 летию! Хер моржовый !
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1 час.

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