«Не буду служить! Я заработать ехал!» – мигранты стали порой рвать паспорт, если вручают повестку

У мигрантов, которым вручают повестки в военкомат, появилось интересное «развлечение» – они рвут паспорта Российской Федерации, которые так долго и с такими ухищрениями получали.
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