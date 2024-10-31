Калининградцу предъявлено обвинение в изнасиловании 19-летней девушки в состоянии алкогольного опьянения

В ночь на 20 октября в одном из парков Калининградской области произошел ужасный инцидент - молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на 19-летнюю девушку, которая возвращалась домой после работы.
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