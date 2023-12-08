9 декабря - День Героев Отечества

9 декабря в Российской Федерации ежегодно отмечается День Героев Отечества. Эта памятная дата – символ высочайшего общественного признания заслуг тех, кто удостоен самых почетных государственных наград – званий Героя Советского Союза, Российской Федерации, ордена Святого Георгия и ордена Славы.
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