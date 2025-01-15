В Татарстане прогнозируют ухудшение погодных условий

В Татарстане 15 января ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ. До конца дня в отдельных районах республики, включая Казань, возможен гололед, а также усиление гололедицы на дорогах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии