В Центробанке предупредили о сложностях со снижением ставки

Сохраняющийся на историческом максимуме дефицит кадров, с которым сталкивается экономика, усложняет снижение ключевой ставки, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Центробанка.
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