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Царьград

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ABC: Австралийские спецслужбы изучают прошлое второго пилота Flydubai

ABC: Австралийские спецслужбы изучают прошлое второго пилота Flydubai

Следователи выясняют, могла ли произойти его радикализация во время пребывания в Австралии. Сообщается, что в Омане Аль-Хаммами отстраняли от полетов из-за признаков радикальных взглядов.

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