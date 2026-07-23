Holiday Extras признана виновной в дискриминации сотрудницы

Британский суд признал компанию Holiday Extras виновной в дискриминации из-за отказа позволить консультанту Лоре Тейт участвовать в видеоконференциях с выключенной камерой, несмотря на её просьбы, объяснённые стрессом.
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