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Царьград

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Черниговоблэнерго: 87 тыс. абонентов остались без света

Черниговоблэнерго: 87 тыс. абонентов остались без света

Компания "Черниговоблэнерго" сообщила, что около 87 тысяч жителей Черниговской области остались без электроснабжения из-за повреждения в соседнем регионе.

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