У «Удинезе» худший старт в Серии А за 60 лет, в матче с «Сассуоло» ждем голов Берарди за 3.10

«Удинезе» сыграет с «Сассуоло» в Серии А. У команды Габриэле Чоффи худший старт в истории. За 15 первых туров в чемпионате команда одержала одну победу – повторение результата из сезона-1961/62, когда они вылетели из высшего дивизиона.