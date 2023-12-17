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У «Удинезе» худший старт в Серии А за 60 лет, в матче с «Сассуоло» ждем голов Берарди за 3.10

«Удинезе» сыграет с «Сассуоло» в Серии А. У команды Габриэле Чоффи худший старт в истории. За 15 первых туров в чемпионате команда одержала одну победу – повторение результата из сезона-1961/62, когда они вылетели из высшего дивизиона.

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