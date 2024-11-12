Решающий прорыв: новости СВО от 12 ноября 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 992 день спецоперации России на Украине

Российские войска продолжают продвижение, укрепляя позиции в Харьковской и Донецкой областях. На ключевых направлениях ведутся бои с использованием беспилотников, артиллерии и танков, также наносятся удары по инфраструктуре противника, включая склады и аэродромы.