Бывший президент США Барак Обама принял участие в работе над новым фильмом от Netflix. Режиссер Сэм Эсмейл сказал, что Обама выступил в качестве соавтора сценария триллера «Оставь мир позади», так как в процессе работы Эсмейл обращался к нему за советом, чтобы узнать, как могли бы развиваться события в реальной жизни.