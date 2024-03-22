«Уже ясно, что Пугачева — враг»: Назаров влепил Примадонне новую пощечину

Народная артистка давно показала, на чьей она стороне. Алла Пугачева Komsomolskaya Pravda/Global Look PressАлла Пугачева уехала из страны ещё два года назад, но никак не может отпустить прошлое и постоянно напоминает о себе россиянам.
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