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«Уже ясно, что Пугачева — враг»: Назаров влепил Примадонне новую пощечину

«Уже ясно, что Пугачева — враг»: Назаров влепил Примадонне новую пощечину

Народная артистка давно показала, на чьей она стороне. Алла Пугачева Komsomolskaya Pravda/Global Look PressАлла Пугачева уехала из страны ещё два года назад, но никак не может отпустить прошлое и постоянно напоминает о себе россиянам.

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