Почему возникают перебои в работе сердца и когда это опасно

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

Сидите вечером перед телевизором или уже легли спать — и вдруг кажется, что сердце на секунду остановилось, пропустило удар или, наоборот, начало колотиться? В такие моменты легко испугаться: сердце — орган, изменения в работе которого невозможно игнорировать.