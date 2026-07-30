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Почему возникают перебои в работе сердца и когда это опасно

Почему возникают перебои в работе сердца и когда это опасно

Сидите вечером перед телевизором или уже легли спать — и вдруг кажется, что сердце на секунду остановилось, пропустило удар или, наоборот, начало колотиться? В такие моменты легко испугаться: сердце — орган, изменения в работе которого невозможно игнорировать.

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