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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мэттьюс – 7-й игрок в истории НХЛ, забивший 30 голов во всех 9 сезонах со старта карьеры. Овечкин делит рекорд с Гартнером – 15 сезонов

27-летний форвард «Торонто» отличился в матче с «Коламбусом» (5:0). В его активе 71 (30+41) очко за 61 игру в текущем регулярном чемпионате.

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