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ИА Регнум

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Нарцисс с KPI на убийство: киевский Фёдоров и цифровизация индустрии смерти

Нарцисс с KPI на убийство: киевский Фёдоров и цифровизация индустрии смерти

ДЕНИС ДАВЫДОВ - специально для ИА Регнум. Во фразе про уничтожение россиян «в промышленных масштабах», которой блеснул в своем программном интервью экс-министр обороны Украины Михаил Фёдоров, есть всё, что нужно украинскому политику.

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