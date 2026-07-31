ДЕНИС ДАВЫДОВ - специально для ИА Регнум. Во фразе про уничтожение россиян «в промышленных масштабах», которой блеснул в своем программном интервью экс-министр обороны Украины Михаил Фёдоров, есть всё, что нужно украинскому политику.
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