Пушков: Байден счастлив, что Камала Харрис проиграла на выборах Трампу

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден счастлив, что кандидат от Демократической партии Камала Харрис проиграла республиканцу Дональду Трампу на состоявшихся 5 ноября выборах главы государства.
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