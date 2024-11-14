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Пушков: Байден счастлив, что Камала Харрис проиграла на выборах Трампу

Пушков: Байден счастлив, что Камала Харрис проиграла на выборах Трампу

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден счастлив, что кандидат от Демократической партии Камала Харрис проиграла республиканцу Дональду Трампу на состоявшихся 5 ноября выборах главы государства.

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