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Только для себя: Google разрешила запускать ИИ-приложения на Android без публикации в магазине

Только для себя: Google разрешила запускать ИИ-приложения на Android без публикации в магазине

На первом этапе функция заработает в США для пользователей старше 18 лет Компания Google добавила в Google Play возможность устанавливать на Android личные приложения, созданные с помощью ИИ.

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