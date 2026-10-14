Только для себя: Google разрешила запускать ИИ-приложения на Android без публикации в магазине

На первом этапе функция заработает в США для пользователей старше 18 лет Компания Google добавила в Google Play возможность устанавливать на Android личные приложения, созданные с помощью ИИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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