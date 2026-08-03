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Царьград

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Миколог Комиссаров предостерег от порчи грибов в полиэтиленовых пакетах

Миколог Комиссаров предостерег от порчи грибов в полиэтиленовых пакетах

Миколог Никита Комиссаров рассказал об опасности хранения грибов в полиэтиленовых пакетах. Они могут портиться из-за недостатка воздуха и избыточной влажности, что особенно вероятно при длительных походах в лес.

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