5 октября кировчанам советуют не есть рыбу, не бить палкой по земле, не спать долго, не лукавить

Прогноз погоды, народные приметы и необычные праздники сегодня, в четверг, День учителяСегодня в Кирове ожидается довольно ясная погода, дневная температура воздуха до +13 градусов, к ночи похолодает до +4.
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