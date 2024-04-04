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Фигурист Галлямов вступился за российских атлетов после слов мэра Парижа

Фигурист Галлямов вступился за российских атлетов после слов мэра Парижа

Ранее глава французской столицы заявила, что россиянам в городе будут не рады. За российских атлетов, которые готовятся принять участие в Олимпийских Играх во Франции, вступился российский фигурист Александр Галлямов.

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