Фигурист Галлямов вступился за российских атлетов после слов мэра Парижа

Ранее глава французской столицы заявила, что россиянам в городе будут не рады. За российских атлетов, которые готовятся принять участие в Олимпийских Играх во Франции, вступился российский фигурист Александр Галлямов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии