Новая глава в развитии мира. Эксперт объяснил, в чем секрет успеха ШОС

Возвышение и упадок великих держав — это непрерывный цикл. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) прошла путь от решения проблемы раздробленности после развала Советского Союза — путем делимитации и охраны границ, обеспечения региональной безопасности — до сегодняшнего единства, взаимного доверия и выгоды, равенства, консультаций, уважения к различным цивилизациям и стремления к общему развитию.