Новый олег Саша

Пока вы тут кручинитесь от отсутствия в своей жизни романтики, грустно свесили голову (а кто и сопли) отчаяния, разнюнились и рыдаете, Анастасия Юрьевна Волочкова продемонстрировала в запрещённой и экстремистской соцсети своего очередного олега.