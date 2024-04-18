Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
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Саперы показали, как расчищают от боеприпасов ВСУ Белгородскую область

Саперы показали, как расчищают от боеприпасов ВСУ Белгородскую область

Министерство обороны России опубликовало кадры работы военнослужащих инженерно-саперного подразделения группировки прикрытия государственной границы по устранению последствий обстрелов населенных пунктов на территории Белгородской области со стороны украинских боевиков.

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