Депутат рады Рахманин допустил усиление мобилизации, в том числе из-за потерь

Мобилизация на Украине может быть усилена в том числе из-за потерь на фронте. Такое заявление сделал член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин, слова которого 25 октября привело украинское издание «Страна.
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