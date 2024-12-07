Гвардиола: «Многие говорили, что я побеждаю из-за Месси, но моя работа в «Сити» все доказала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что его успехи в Англии доказали, что он может добиваться результата без наличия в составе таких игроков, как Лионель Месси, которым он руководил в «Барселоне».
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