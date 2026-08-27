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Две застёжки сохранили одежду девочки-викинга спустя 1300 лет

Две застёжки сохранили одежду девочки-викинга спустя 1300 лет

В Дании археологи обнаружили редкие следы одежды эпохи викингов, которой около 1300 лет. Фрагменты шерсти и льна сохранились в захоронении на территории древнего некрополя Сконагер возле города Варде на западе страны.

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