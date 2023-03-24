Аргументы недели

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Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня.

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