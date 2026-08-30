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Высыхание бактерий туберкулёза раскрыло путь к лекарственной устойчивости

Высыхание бактерий туберкулёза раскрыло путь к лекарственной устойчивости

Исследование, опубликованное в августе 2026 года, показало, что бактерии туберкулёза способны накапливать мутации, связанные с лекарственной устойчивостью, ещё в процессе пребывания в воздухе — когда аэрозольные капли высыхают.

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