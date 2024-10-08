Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан Якубов встретился с руководителем Межрегионального управления ФАДН России Сергеем Разживиным

Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан Якубов встретился с руководителем Межрегионального управления ФАДН России Сергеем РазживинымВо встрече принял участие начальник отдела ГНП Крым Максим Юрасов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии