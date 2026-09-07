В Якутске провели концерт для сбора средств на поиски музыканта в Непале

ЯКУТСК, 6 сентября. /ТАСС/. Благотворительный концерт для сбора средств на поиски пропавшего в Непале якутского музыканта Кирилла Третьякова провели в Якутске в Доме дружбы народов им.
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