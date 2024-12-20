Евгений Люлин назвал главные законы и решения заксобрания в 2024 году

20 декабря спикер парламента Нижегородской области Евгений Люлин провел пресс-конференцию для представителей СМИ различных уровней, на которой обсудили актуальные вопросы, подвели итоги 2024 года и наметили планы на будущее.
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