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От конкурса до вечёрки: как прошёл VIII фольклорный фестиваль «Святьё» в Тверской области

От конкурса до вечёрки: как прошёл VIII фольклорный фестиваль «Святьё» в Тверской области

VIII областной фольклорный фестиваль «Святьё» объединил коллективы семи муниципалитетов Тверской области 12–13 сентября 2026 года в загородном лагере «Сосновый бор» (д.

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