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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Где поставить ребенку штамп о гражданстве и когда без него не выпустят из России?

Где поставить ребенку штамп о гражданстве и когда без него не выпустят из России?

Рассказываем, зачем, где и как жителям Алтайского края поставить штамп о гражданстве в свидетельстве о рождении ребенка Сезон отпусков уже стартовал и многие традиционно (несмотря ни на что) отправляются в долгожданное путешествие за границу.

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