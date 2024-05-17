Где поставить ребенку штамп о гражданстве и когда без него не выпустят из России?

Рассказываем, зачем, где и как жителям Алтайского края поставить штамп о гражданстве в свидетельстве о рождении ребенка Сезон отпусков уже стартовал и многие традиционно (несмотря ни на что) отправляются в долгожданное путешествие за границу.
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