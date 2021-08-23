Должен ли мужчина обеспечивать женщину?

Женские страстиПолитикаДолжен ли мужчина обеспечивать женщину? Должен ли мужчина обеспечивать свою женщину? Противоречивый вопрос, который с первых минут открывает жаркие споры.Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir LioubimcevМужчина - ДОБЫТЧИК! Я недавно наблюдал за пацанами... Предложили проходящим пацанам подработать, раздавая рекламки. Так они моментом согласились, хотя, видать куда-то шли конкретно и были заняты. Но раз появилась подработка - моментом все дела отбросили в сторону. Зарабатывать у мужчин с малого возраста. Природа, против нее не попрешь.RRosomahaДолжен ли мужчина обеспечивать женщину? Вопрос конечно интересный, какую женщину именно, женщину которая ему мама, он, как сын просто обязан, если любовницу, зависит насколько она ему дорога, женщину, жену, которая ему может стать, или быть ему самой близкой, дорогой, и верной, матери его детей, мужчина просто обязан обеспечивать эту женщине, создавая ей достойную жизнь, ведь как правило на её плечи ложится больший объём забот в семье ну и мужчина тоже в кругу её забот. Смею добавить, если мужчина это не ценит, то как жизнь доказывает, он, мужчина рискует стать со временем обладателем роскошных рогов.....ААлексейВспомните сказку о золотой рыбке. Всё зависит от женщины, если она умеет Любить и знает закон Меры то да, обязан, а если она Стерва, то извините, ей всегда будет мало.ЮрисИнтересный вопрос.Вот я не работаю,инвалид,получаю большую пенсию,при этом еще немного на компе зарабатываю.Жена работает,но получает на 10 тысяч рублей меньше чем я.При этом я дома все делаю,кроме готовки,но не потому что не умею. Жена профессиональный повар,куда мне до нее))). И она все время твердит что я на ее шее сижу.Что обеспечивает все она Не хочется скандалов в доме поэтому отчасти соглашаюсь.Но вот вопрос,кто в самом деле у нас в семье обеспечивает?Лада МираНу можно вспомнить птичек ,зверюшек . Самки выбирают сильных самцов которые лучшие строители добытчики .защитники... От природы не попрешь.Комментировать
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