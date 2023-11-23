Красный Полумесяц заявил об эвакуации 190 человек из больницы "Аш-Шифы" в Газе

Палестинское общество Красного Полумесяца (ПОКП) в своем аккаунте в соцсети Х сообщило, что из больницы "Аш-Шифа" в городе Газа на юг анклава эвакуированы 190 человек, среди которых есть раненые и больные.
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