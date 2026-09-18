В Минтрансе объяснили, кого не сможет заменить искусственный интеллект

В Минтрансе заявили, что ИИ не заменит дорожный и сервисный персонал в транспортной отрасли. Первый заместитель министра транспорта России Константин Пашков рассказал РИА Новости, что искусственный интеллект не сможет полностью заменить сервисный персонал в транспортной сфере — в том числе дорожных и путевых рабочих.