В Минтрансе объяснили, кого не сможет заменить искусственный интеллект

В Минтрансе заявили, что ИИ не заменит дорожный и сервисный персонал в транспортной отрасли. Первый заместитель министра транспорта России Константин Пашков рассказал РИА Новости, что искусственный интеллект не сможет полностью заменить сервисный персонал в транспортной сфере — в том числе дорожных и путевых рабочих.
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